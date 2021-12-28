استخراج جسم غريب من أمعاء طفل بجدة.. شاهد المفاجأة

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

استخرج فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية، جسما غريبا "إسوارة" من أمعاء طفل في السادسة من عمره.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، حضر الطفل لطوارئ المستشفى يشتكي ألماً في البطن يلازمه منذ أربعة أيام وازدادت الآلام مع الوقت،وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أظهرت صور الأشعة وجود جسم غريب في الأمعاء "إسوارة".

وعلى الفور تمّ إدخال الطفل لغرفة العمليات حيث قام الفريق الطبي بقيادة بروفيسور جراحة الأطفال الدكتور عمر منصور، باستخراج الجسم الغريب، وتمّ استئصال الأجزاء المتضررة من الأمعاء في عملية استغرقت ساعتين ونصفاً تكللت بالنجاح.



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