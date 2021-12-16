هذه نتائج تناول 30 جرام يوميا من الشوكولاتة الداكنة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجد باحثون في كوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون 30 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يكونون أكثر سعادة بنسبة 85% من البالغين الأصحاء الذين يأكلون الشوكلاتة بكميات أقل من الكاكاو أو لا يأكلونها أبدا.

أظهر تحليل للمشاركين في الدراسة أن التحسن في الحالة المزاجية كان مرتبطًا بالتغيرات في البكتيريا المعوية نتيجة لتناول الشوكولاتة.

ومع ذلك، فإن هذا ينطبق فقط على الشوكولاتة التي تحتوي على 85% كاكاو (وليس شوكولاتة الحليب المحبوبة). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستهلك باعتدال. فالشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو أفضل بشكل عام لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون والمواد المضافة الأخرى مثل الألوان وزيت النخيل.

إضافة إلى كون الكاكاو المستخدم في صنع الشوكولاتة غني بالألياف والحديد والمواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات كيميائية قوية. توجد في النباتات، ومن المعروف أنها تدعم جهاز المناعة وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف والتهاب المفاصل.

وأشار الباحثون في مقالهم الذي نقله موقع "سبوتنيك" إلى أن "الشوكولاتة الداكنة معروفة منذ فترة طويلة بقدرتها على التأثير على الحالة المزاجية، ولكن هناك بيانات محدودة عن التأثير العاطفي لاستهلاك الشوكولاتة الداكنة بشكل يومي".

وأضافوا: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم دليلاً على أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان".

عمل العلماء مع 46 مشاركا. تم إعطاء بعضهم 30 جرامًا من الشوكولاتة بنسبة 85 % من الكاكاو يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع، بينما تم إعطاء بعضهم الآخر 30 جرامًا من الشوكلاتة بنسبة 70 % من الكاكاو، ولم تستهلك مجموعة ثالثة الشوكولاتة.

وتم قياس الحالة المزاجية للمشاركين باستخدام مقياس التأثير الإيجابي والسلبي PANAS، والذي يتكون من 20 عنصرًا، مما يشير إلى الحالة المزاجية الإيجابية أو السلبية.

طُلب من المشاركين تقييم مشاعرهم على مقياس من 1 (قليل أو لا) إلى 5 (قوي جدًا) لكل خاصية.

ولتقييم العلاقة بين تأثيرات تغير الحالة المزاجية للشوكولاتة الداكنة وميكروبيوم الأمعاء، تم أيضًا تحليل حركات الأمعاء لدى المشاركين.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutritional Biochemistry، فإن إدراج الشوكولاتة الداكنة في النظام الغذائي قلل بشكل كبير من الحالة المزاجية السلبية في المجموعة التي أعطيت المنتج بنسبة 85% من الكاكاو. ولم يلاحظ ذلك بين أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة بنسبة 70% من الكاكاو .

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