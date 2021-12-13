«ليغولاند دبي» الوجهة مفضّلة للزوار في موسم الأعياد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يشكّل موسم الأعياد مناسبة عائلية خاصة في دبي وهي تحلو مع احتفالات الشتاء في «ليغولاند دبي»، وسيستمتع الأطفال من 15 ديسمبر إلى 8 يناير المقبل بمجموعة واسعة من الأنشطة المسلية كصنع زينة ليجو، ولعبة ليجو بينجو، وتزيين الكب كيك و الاستمتاع بتساقط الثلوج ومشاهدة شخصية ليجو بابا نويل خلال زياراته المفاجئة. ويتخلل هذه الأنشطة توزيع هدايا يومية وجوائز بقيمة 40 ألف درهم في إطار العدّ التنازليي لعيد الميلاد الذي يقام في ليجولاند للمرة الأولى.

ويمكن للأهل الراغبين في الترفيه عن أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً اختيار يومهم المفضل لزيارة«ليغولاند دبي» من 15 ديسمبر 2021 إلى 8 يناير 2022 والاستمتاع بالأنشطة العائلية المرحة في المدينة المصغرة وشارع المصنع.

وسيطلق «ليغولاند دبي» العد التنازليي اليومي لعيد الميلاد من 5 إلى 25 ديسمبر في المدينة المصغرة ويمكن لكافة العائلات في دولة الإمارات المشاركة فيه. هنا، وستقام رزنامة ميلادية يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وتوضع خلف أبوابها هدايا بقيمة 40 ألف درهم وسيحظى فائز واحد صغير كل يوم بدءاً من 5 ديسمبر وحتى يوم عيد الميلاد، بفرصة فتح باب كبير واحد من الرزنامة العملاقة والفوز بجائزة ليجو مميزة.

ولقضاء وقت عائلي ممتع، يدعو«ليغولاند دبي» العائلات للمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة و الفعاليات من بينها بناء مجسمات ليجو ووضع ابتكاراتها حول شجرة العيد أو مشاهدة العروض الترفيهية مثل رقصة الأقزام اليومية. وليس هذا كل شيء، فستحضر الشخصية المحببه للجميع «ليجو بابا نويل» يومياً لتلقي التحية على معجبيه الصغار.

ويستطيع الذواقة الصغار الاستفادة من عرض «الأطفال يأكلون مجاناً» في مطعم بوفيه قيصر للبيتزا والمعكرونة طيلة فترة احتفالات الشتاء في ليجولاند دبي حيث سيستمتعون بمجموعة شهية من أنواع السلاطة الصحية والبيتزا النباتية وغير النباتية والمعكرونة اللذيذة واللازانيا إضافة إلى كمية غير محدودة من المثلجات. كما يمكنهم اختيار المعكرونة المفضلة لديهم ومشاهدة الطاهي وهو يعدّها لهم شخصياً عند «عجلة الجبن».

وللعائلات التي تبحث عن هدايا الأعياد المثالية للأطفال، يمكنها التمتع بخصم 10% على العديد من المعروضات في «المتجر الكبير» أيام الخميس و الجمعة و السبت عند حضورهم باكرا ما بين 9:00 صباحا و 9:45 صباحا و ذلك قبل فتح أبواب الحديقة للإستفادة من العرض المميز. ويعدّ المتجر الكبير أكبر متجر ليجو في الشرق الأوسط يضم أكبر وأغنى مجموعة من لعب ليجو واللعب الجديدة إلى جانب تذكارات ليجولاند وهدايا ليجو مخصصة.

وعند الانتهاء من كافة أنشطة احتفالات الشتاء والاستمتاع بيوم من المرح في ليجولاند دبي، ستحصل العائلات مجاناً على تذكار خاص ليوم فريد و هو مكعب ليجو الإحتفالي ذات الإصدار المحدود. وتعدّ احتفالات الشتاء في «ليغولاند دبي» الوجهة العائلية المثالية في دبي للراغبين في الاحتفال بموسم الأعياد بطريقة مميزة مع أحبائهم.

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