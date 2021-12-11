فوائد مذهلة للجري 10 دقائق يومياً

المصدر: عواصم - متابعات

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة رياضة الجري معتدل الشدة لمدة 10 دقائق كافية لتعزيز المزاج والوظائف الإدراكية للدماغ والعديد من الفوائد الصحية العقلية.

ووفقاً لروسيا اليوم فقد ذكرت الدراسة التي نشرتها Scientific Reports أن الجري يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في أحد أجزاء الدماغ المرتبط بالوظائف التنفيذية والتحكم في المزاج.

وقال عالم الكيمياء الحيوية هيدياكي صويا، من جامعة تسوكوبا في اليابان: "نظرا لمدى التحكم التنفيذي المطلوب في تنسيق التوازن والحركة والدفع أثناء الجري، فمن المنطقي أن يكون هناك تنشيط عصبي متزايد في قشرة الفص الجبهي، والوظائف الأخرى في هذه المنطقة ستستفيد من هذه الزيادة في موارد الدماغ".

وقال الباحثون إنه إذا كان من الممكن اعتبار التمارين الرياضية شكلاً من أشكال الطب، فإن الأنواع المختلفة من التمارين تشبه أنواعا مختلفة من الأدوية، موضحين أن التمرينات بشكل عام تعزز الصحة العقلية والبدنية.

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