«أموس» يطلق تشكيلة من الأطباق اليونانية الحصرية

المصدر: دبي- الامارات اليوم

يستعد أموس، المطعم اليوناني الرائد في فندق ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس للاحتفال بموسم الأعياد وإبهارنا بأطباقه اليونانية التقليدية الشهية.

ووتتوفر هذه الأطباق المميزة من 24 ديسمبر إلى 30 ديسمبر من الساعة 12 ظهراً حتى الإغلاق، بالإضافة إلى غداء يوم 31 ديسمبر. ويقدم المطعم أشهى الأطباق اليونانية المستوحاة من موسم الأعياد، مثل حساء اليقطين ذي القوام الكريمي (المكون من حساء كريمة اليقطين وزيت الريحان والمزين بحبات الصنوبر)، أو طبق الدجاج بالأعشاب اللذيذ (المكون من الدجاج المشوي المعدّ على نار هادئة المتبل بالأعشاب اليونانية مع البطاطا الغنية بالزبدة)، بالإضافة إلى طبق سمك القد (المكون من سمك القد الأسود الطري المسلوق مع تشكيلة من الخضار البرية الطازجة والمغمس بصوص الليمون وزيت الشبت العطري).

ويقدم المطعم لعشاق الحلويات طبق ميل فوي بالشوكولا الداكنة المكون من ميل فوي كيك والشوكولاتة الداكنة وناميلاكا وصوص الشوكولاتة الغني، بالإضافة إلى تشكيلة من حلويات الأعياد المجانية من بينها طبق ميلوماكارونا وهو عبارة عن كعك العسل المخصص ليوم العيد؛ وكورابيديس وهو عبارة عن بسكويت الزبدة المغطى بمسحوق السكر واللوز المحمص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news