«بلو سي فود آسيا»..مأكولات بحرية وآسيوية فاخرة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلن مطعم «بلو سي فود آسيا» عن افتتاح أبوابه من موقعه الفريد في مركز دبي المالي العالمي هذا العام، ليتيح للضيوف فرصة عيش التجربة الآسيوية الأصيلة وتذوق المأكولات البحرية الطازجة، إضافةً إلى مجموعة متميزة وغنية من الأطباق الشهية التي أعدها طهاة عالميون مشهورون.

واستلهمت الوجهة مفهوم الضيافة الخاص بها من المحيطات المذهلة التي تشتهر بها الدول الآسيوية وأسواق الأسماك الحيوية والأجواء المبهجة وتقنيات الطهو المبهرة في مناطق آسيا الساحلية، والتي تم جمعها معاً لتشكل التصميم الفريد والأجواء الرائعة وقائمة الطعام الغنية للمطعم الفاخر.

ويتميز المطعم الجديد في مركز دبي المالي العالمي بأجواءٍ مفعمة بالراحة والفخامة ليقدم أرقى مستويات الخدمة وأشهى المأكولات الآسيوية مع واحدة من أروع الإطلالات على أفق دبي الخلابة. وتم اختيار التصاميم الداخلية في المطعم بما يعكس مفهوم توفير المنتجات الطازجة في المطعم، إضافةً إلى تعزيز تجارب العائلة والأصدقاء أثناء تذوقهم لأشهى الأطباق في الوجهة.

ويمتد «بلو سي فود آسيا» على مساحة 7 آلاف قدم مربع، ويوفر لضيوفه تجربةً مميزةً حيويةً مستلهمة من الطبيعة، كما يتمتع

ويتفرد مدخل المطعم بأجواء ترحيبية مميزة في الممر الذي تُعرض فيه الأسماك الطازجة ومختلف أنواع السلطعون والروبيان ليقدم للضيوف تجربةً استثنائيةً تتيح لهم اختيار تفضيلاتهم من هذا السوق الداخلي. وتحتوي قائمة المطعم المتخصص بالمأكولات البحرية الآسيوية أيضاً على مجموعة من الأطباق الاستثنائية الخفيفة والغنية النكهات الموسمية الفريدة، والتي يتم تحضيرها من المكونات المحلية الطازجة.

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