علامة في اليد تكشف المرأة القوية بدنيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن للعلماء معرفة قوة المرأة البدنية من خلال مقارنة بسيطة لأصابع السبابة والبنصر.

وبحسب الدراسة، اجراها باحثون في قسم الأنثروبولوجيا التطورية بجامعة فيينا بالنمسا ونشرتها «روسيا اليوم» فإن النساء اللاتي لديهن سبابة أقصر من البنصر من المرجح أن يكن أقوى.

ونظر الباحثون في نسبة الأرقام نسبة 2D:4D، وهي الفرق في الطول بين السبابة وإصبع البنصر (تم حسابها بقسمة طول إصبع السبابة في يد معينة على طول إصبع الخاتم لنفس اليد)، وكيف يرتبط ذلك بقوة العضلات. ويُقاس طول الإصبع عادة من اليد الراحية (البطنية)، من منتصف الثنية السفلية (حيث يرتبط الإصبع باليد) إلى طرف الإصبع.

ويُعتقد بالفعل أن وجود إصبع سبابة أقصر من البنصر تشير إلى زيادة التعرض لهرمون التستوستيرون في الرحم.

ووجد الباحثون في التجارب، أن النساء اللواتي لديهن إصبع سبابة أقصر من البنصر تميل إلى أن يكون لديهن قوة قبضة أعلى من النساء الأخريات.

وقالت كاترين شيفر مؤلفة الدراسة لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «نسبة 2D:4D المنخفضة، والتعرض العالي لهرمون التستوستيرون قبل الولادة، يرتبط بقوة قبضة أعلى في مرحلة البلوغ ووقع إثبات هذا للرجال منذ فترة، والآن يمكننا إظهار نفس الآلية للنساء».

وقام الفريق بقياس نسب الأرقام وقوة قبضة اليد لـ 125 امرأة صحية تتراوح أعمارهن بين 19 و31 عاما من منطقة نائية في النمسا، ووقع قياس قوة قبضة اليد باستخدام مقياس القوة، وهو جهاز بمقبض يُستخدم غالبا للفحص الطبي الروتيني لقوة قبضة المريض.

وأشارت المؤلفة المشاركة في الدراسة، سونيا ويندهاغر: «نعتقد أن هذه علامة بيولوجية موثوقة وأفضل علامة بيولوجية غير جراحية يمكننا استخدامها لدراسة البشر بشكل عام وخاصة من وجهة نظر رجعية. الإمكانيات التجريبية في هذا المجال محدودة للغاية لأسباب أخلاقية».

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