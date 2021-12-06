أعراض المتحور أوميكرون.. علامة واضحة تظهر ليلاً

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

ينتظر العالم البيانات الكاملة لتقييم المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، ورصد أحد الأطباء في جنوب إفريقيا، علامة واضحة تظهر على المصابين بالمتحور الجديد، ألا وهي التعرق الليلي.

وفي إحاطة عقدت اليوم من قبل وزارة الصحة في جنوب إفريقيا (حيث تم اكتشاف المتغير لأول مرة)، سرد الطبيب الممارس العام أونبين بيلاي الأعراض التي أبلغ عنها المرضى المصابون بمتحور أوميكرون، ونقلت عنه صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قوله، إنه قد تظهر علامة واضحة أثناء الليل، حيث إن المرضى يعانون من التعرق الليلي، مكرراً بذلك تصريحات أطلقها سابقاً عن أعراض المتحور أوميكرون.

والتعرق الليلي المقصود من تصريحات الطبيب هو عندما تتعرق كثيراً لدرجة أن ملابسك الليلية ومفروشاتك تصبح مبللة، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه قد يكون بارداً.

وقال الدكتور بيلاي أيضاً إنه رأى مرضى يعانون من سعال جاف وحمى وآلام كثيرة في الجسم، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يميلون إلى أن يكونوا أفضل بكثير.

وأشار إلى أنه على الرغم من ندرة الأدلة حالياً، إلا أن هناك علامات مشجعة على أن اللقاحات الحالية ستوفر بعض الحماية ضد متغير أوميكرون، كما أن الجرعات المعززة توفر حماية إضافية ضد المرض.

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