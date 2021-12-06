إليك فوائد تناول حبة كيوي يوميا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة آنا دروبيشيفا، أن فاكهة الكيوي مادة غذائية ممتازة للوقاية من أمراض القلب.

وأوضحت في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى أن تناول حبة كيوي يوميا ممتاز للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ومن أهم خاصية هذه الفاكهة هي حرق الدهون التي تسد الشرايين.

وتقول خبيرة التغذية الروسية بحسب «روسيا اليوم»: «الكيوي ضروري جدا لمن يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون. وهذه الفاكهة غنية بفيتامين С وحمض الفوليك وفيتامين В6، لذلك يجب تناولها للوقاية من نقص الفيتامينات. كما يحفز الكيوي إنتاج الكولاجين ويمنع ظهور الشيب المبكر. لذلك يمكن تسميته بمنتج الشباب والجمال».

وتضيف، الكيوي مفيد جدا للنساء الحوامل، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الضروري لعمل قلب الحامل والجنين بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنه يساعد على امتصاص الحديد، ويقلل من احتمال الإمساك.

ولكن على الرغم من هذه الفوائد، يجب على من يعاني مشكلات في المعدة وحساسية من الحمضيات ومن له استعداد للإصابة بالإسهال، الامتناع عن تناول الكيوي.

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