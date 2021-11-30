شاب هندي يحرق 100 كيلوغرام في 10 أشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عانى جنيد جامدار (26 عاماً)، من سكان مدينة إيتشالكارانجي الهندية، زيادة مفرطة بالوزن، حيث وصل وزنه لـ207 كيلوغرامات، لكنه قهر المستحيل، وخسر 100 كيلوغرام من وزنه في 10 أشهر.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا، إن الوزن الزائد أثر سلباً على صحة الشاب الجسدية والنفسية، حيث إنه كان بالكاد يستطيع المشي، بسبب الدهون المتكدسة في ثناياه، مما كان يعرضه لنظرات الاستهزاء، فكان عالقاً بين مطرقة الخطر الصحي، وسندان التنمر.

وضاق والد جامدار به ذرعاً، وأعطاه مهلة زمنية كي يغيّر من حالته الصعبة، وكان جامدار نفسه يدرك ضرورة ذلك، فأخذ طلب والده على محمل الجد، وقرر تغيير نمط حياته مرة واحدة وإلى الأبد، ووضع لنفسه هدف خسارة الوزن في غضون عشرة أشهر.

ويتناول جامدار على الإفطار ثلاث بيضات مسلوقة وبرتقالة واحدة، أما على الغداء، فخبزة واحدة من نوع "روتي" الصحي، و200 غرام من الدجاج المسلوق، وسلطة وكريمة منزوعة الدسم.

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