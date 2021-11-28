علماء يحتفظون بشريحة حيّة من مخ بشري لمدة 12 ساعة

المصدر: عواصم - متابعات

احتفظ علماء بشريحة حيّة من مخ إنسان لمدة 12 ساعة، ضمن دراسة خارقة قد تسهم في ‏إيجاد علاجات للعديد من الأمراض القاتلة، وفقاً لما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واكتفى الباحثون بالاحتفاظ بشريحة يبلغ حجمها سنتيمتر واحد، والتي استقطعوها من مخ أحد المرضى.

وبعد الحصول على الشريحة من المخ، سارع العلماء بتنفيذ عملية جديدة لضمان بقائها على قيد الحياة، وهي قيامهم أولا بتبريد الأنسجة حتى تظل الخلايا حية، بعد ذلك وضعوا القطعة في خليط من الأيونات والمعادن، وهي المكونات نفسها الموجودة في السائل النخاعي للمخ.

وقالت قائدة الدراسة، إيما لويز لاوث، من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، إنها وفريقها تمكنوا من الحفاظ على أنسجة المخ حية لمدة 12 ساعة، مما سمح لهم بإجراء دراسات وتجارب لم تكن ممكنة إلا مع الحيوانات، وتحديدا الفئران.

وأشارت إلى أن الفئران والبشر لديهم الوظائف الأساسية نفسها، ولكن هناك تعقيد أكبر بكثير في الدماغ البشري.

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