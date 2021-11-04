بثور على اللسان.. الأسباب وطرق الوقاية

المصدر: برلين -د ب أ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن ظهور بثور على اللسان له أسباب عدة، أبرزها إهمال نظافة الفم؛ حيث تتكاثر البكتيريا في الفم مسببة نشوء بثور على اللسان.

أسباب بثور اللسان

أوضحت الرابطة أن ظهور بثور على اللسان قد يرجع إلى :

تناول الأغذية الحمضية بكثرة سوء التغذية نقص الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12 مشاكل الهضم التوتر النفسي ضعف المناعة

الوقاية من بثور اللسان

لمواجهة البثور ينبغي العناية الجيدة بالفم؛ من خلال تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يوميا بواسطة فرشاة أسنان ومعجون مع مراعاة استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا لتنظيف الفراغات بين الأسنان. كما أن غسول الفم يساعد على قتل البكتيريا وتطهير الفم.

ومن المفيد أيضا شرب شاي الأعشاب مثل البابونج والمريمية والزعتر؛ حيث يمتاز شاي الأعشاب بتأثير مضاد للجراثيم ويمنع الالتهاب. ويمكن أيضا غمس قطعة قطن في شاي الأعشاب ومسح البثور بها.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج بثور اللسان، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، والذي يمكن حينئذ أن يصف مرهما للقضاء على البثور.

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