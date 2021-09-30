عزيزتي حواء.. الأحذية المزيّنة بالحُلي تضفي على مظهرك لمسة جاذبية

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

تزيّن الحُلي الأحذية النسائية في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال أن الأحذية النسائية تأتي هذا الموسم مرصّعة باللآلئ أو تزدان بالسلاسل الضخمة أو الرقيقة، أو تتلألأ بأحجار الستراس اللامعة، لتمنح المرأة إطلالة متألقة تعكس تفرّدها وتميز أسلوبها.

وأضافت أنه مع الأحذية المزدانة بالحُلي اللافتة للأنظار ينبغي مراعاة أن يتحلى بقية المظهر بالبساطة والهدوء، بالبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية، ولتكون الأحذية في بؤرة الأضواء من ناحية أخرى.

ولهذا الغرض تعدّ الإطلالة الأحادية، التي تكتسي باللون الأسود بالكامل مثالية. ومن الأفضل أيضاً الاكتفاء بالقليل من الحُلي والإكسسوارات.

وأشارت «Elle» إلى أن الحذاء المزدان بالحُلي لا يقتصر على الحفلات والمناسبات المسائية فقط، وإنما يمكن أيضاً الحصول على إطلالة مناسبة للأنشطة النهارية، من خلال تنسيقه مع سروال جينز وبلوفر.

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