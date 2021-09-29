صحة.. غداء صحي لإنقاص الوزن.. حتى من دون تمارين

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

قدّم خبراء التغذية في مجلة «فرويندين» الألمانية وصفة لمكونات وجبة غداء صحية، يمكن أن تساعد في الحصول على بطن مسطحة، حتى دون أداء التمارين الرياضية.

وأفادت المجلة الألمانية بأن الأمر يدور حول نظام غذائي يوفر كمية قليلة من السعرات الحرارية، أو بمعنى آخر تناول سعرات حرارية أقل من المعدل الذي يتم حرقه.

وتعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين عنصراً أساسياً في غداء إنقاص الوزن، إذ لا تقتصر أهمية المحتوى العالي من البروتين على بناء العضلات فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون، كما يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم وحماية جهاز المناعة، ومن الأطعمة الغنية بالبروتين صدور الدجاج وسمك السلمون.

ويضاف إلى البروتين الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان في الماء، مثل الفاصوليا والعدس واللفت والبروكلي، كما يوفر طبق السلطة إمداد الجسم بالمعادن المهمة والماء والعناصر المضادة للأكسدة.

ويمكن في نهاية الغداء الاستمتاع بطبق الحلو من الآيس كريم غير المحلى بالسكر ومنزوع الدسم مع الفراولة.

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