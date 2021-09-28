أسباب شحوب الوجه.. فتش عن أسلوب حياتك

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

يعد شحوب الوجه مشكلة لدى كثيرين، إذ يسلب الوجه إشراقته وحيويته. وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالصحة والجمال أن شحوب الوجه له أسباب عدة، مثل قلة النوم، وقلة الحركة، والتغذية غير الصحية، وفقر الدم.

وشددت المجلة على أنه يجب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين C والأحماض الدهنية أوميغا 3، مع شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم ليلاً بمعدل ثماني ساعات؛ إذ يعمل النوم الكافي على استشفاء وتجدد خلايا البشرة.

وأضافت المجلة أنه يمكن محاربة شحوب الوجه من خلال التقشير؛ إذ إنه يعمل على إزالة قشور الجلد الميتة ويمنح البشرة مظهرا ورديا يشع شبابا وحيوية.

ولفتت إلى أنه ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة، وتجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية مثل فيتامين E وحمض الهيالورونيك.



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