توقعات رئيس شركة «موديرنا» لموعد نهاية جائحة كورونا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية،ستيفان بانسل، اليوم الخميس، لصحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» السويسرية إنه يعتقد أن جائحة كورونا قد تنتهي في غضون عام مع زيادة إنتاج اللقاحات.

وأوضح في مقابلة مع الصحيفة «بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل؛ بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم».

وأضاف ستيفان بانسل بأنه من المحتمل أيضًا توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب، مؤكدًا في السياق أن التطعيم سيكون متاحًا في وقت قريب حتى للرضع.

وحذر بانسل: «الذين لن يتلقوا اللقاح من سلالة دلتا شديدة العدوى«.. وأشار أننا»سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا، فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد، أو لا نفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى».

وردًا على سؤال بشأن ما إن كان هذا يعني العودة إلى الأوضاع الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل قال: «بدءًا من اليوم، أفترض أن يكون ذلك في غضون عام».

وأشار إلى أنه يتوقع أن توافق الحكومات والسلطات على جرعات معززة من اللقاح لأن المرضى، الذين تم تطعيمهم في الخريف الماضي يحتاجون إلى تلك الجرعة «دون شك».

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