صحة.. نزيف اللثة ينذر بالتهاب دواعم السن

المصدر: كولن ■ د.ب.أ

قال أطباء في مبادرة ألمانية لصحة الأسنان: «إن نزيف اللثة ينذر بالإصابة بالتهاب دواعم السن، إلى جانب الاحمرار والتورم».

وأوضحوا أن «السبب في الإصابة بهذا الالتهاب المزمن، الذي يهاجم اللثة، يرجع إلى البكتيريا المستقرة على الأسنان وبينها وعلى حافة اللثة».

وإذا لم يتم علاج الالتهاب في الوقت المناسب، فإنه يؤدي إلى فقدان الأسنان، كما أنه قد يتسبب بالتهابات وأمراض في أجزاء أخرى من الجسم. ولتجنب العواقب الوخيمة، ينبغي أخذ نزيف اللثة بجدية واستشارة طبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج بالوقت المناسب. ولتجنب الإصابة ينبغي العناية بالأسنان جيداً.

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