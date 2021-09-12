بعد إنقاذها من تجار.. إعادة 6 نمور «أصلوت» إلى بيئتها الطبيعية

المصدر: كيتو - أ.ف.ب

أعيدت ستة نمور من نوع أصلوت أنقذت من تجّار غير قانونيين إلى الطبيعة في محمية في شمال الإكوادور.

وأطلقت ستّ إناث من نمور أصلوت (ليوباردوس بارداليس) في محمية كوتاكاتشي كاياباس بالقرب من الحدود مع كولومبيا.

وقال المسعفون إن الحيوانات، وهي من نوع أصلوت المعروف أيضاً بالنمر القزم، عولجت من الديدان وأُخذت عيّنات دمّ منها لتقييم وضعها الصحي. وزوّدت بشرائح صغرى ليتسنّى التعرّف عليها في المستقبل.

وأطلقت القطط البرّية «في منطقة لا احتكاك فيها مع البشر يمكنها العيش في موئلها والنموّ بحرّية»، بحسب بلاسيدو بالاسيوس، مدير مركز الإسعاف الخاص «جيمس براون ريسكيو سنتر» حيث خضعت الحيوانات لإعادة تأهيل.

ويواجه التجار غير القانونيين بالأنواع البرّية عقوبة سجن قد تصل إلى ثلاث سنوات في الإكوادور.

وخلال السنوات السبع الماضية، أُنقذ أكثر من 6000 حيوان برّي من براثن الاتجار غير القانوني، وفق أرقام صادرة عن وزارة البيئة في الإكوادور.



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