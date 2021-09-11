النصف_الحلو.. 3 طرق لتتألّقي بجمال آسر في الصيف

المصدر: الامارات اليوم

يُعدّ الطقس الصيفي الدافئ أنسب طقس للبشرة، حيث يسهم في الحفاظ على الحاجز الجلدي لها، كما أن التعرّض إلى أشعة الشمس لفترات قصيرة يؤدي إلى تعزيز نسبة الفيتامين D الذي يعمل على ترميم البشرة.

من جهة أخرى، قد يكون الصيف أحد ألدّ أعداء البشرة، إذ يؤدي إلى تفاقم نسبة الزيوت والأوساخ على البشرة ويزيد من لمعانها. لذلك، أعددنا هذا الروتين البسيط والمؤلف من ثلاث خطوات لمساعدتك في الحصول على بشرة صيفية رائعة تفيض إشراقاً:

تخلّصي من الشوائب

لابدّ من تنظيف البشرة للتخلّص من أي شوائب وأوساخ ومكياج، ولتغذية البشرة وفتح مساماتها. استخدمي غسولاً لطيفاً مصمماً بعناية لتتجنّبي تجريد بشرتك من طبقتها الواقية، مثل منظّف الوجه بالقوام الهلامي Oasis Fresh Jelly Cleanser من علامة whind الذي يحتوي على الفيتامين C المفيد للبشرة والمقاوم للأكسدة، فيزيدها إشراقاً وجمالاً.

قشّري بشرتك

عندما تتخلصين من خلايا البشرة الميتة والشاحبة، وستعكس الخلايا الجديدة الضوء لتشعري بإشراقة طبيعية تمنحك إطلالة رائعة من دون أن تضطري لوضع كمية كبيرة من المكياج. امنحي بشرتك الراحة هذا الصيف بعيداً عن التركيبات المؤذية والمسامات المسدودة. جرّبي استخدام ماسك التقشير الكريمي Sahara Silk Vanishing Cream Exfoliator المعطّر برائحة العنبر من whind، والذي لا يؤذي البشرة ولا يتسبّب في جفافها.

لا تخشي الزيوت

من المعتقدات الخاطئة في عالم الجمال أنّه يجدر بالسيدات اللواتي يملكن بشرة دهنية أكثر من غيرهنّ تجنّب استخدام الزيوت. وقد تشعرين في أشهر الصيف بأنّ بشرتك لامعة أكثر من المعتاد، ولكن حتّى في هذه الحالة قد تساعدك الزيوت على تغذية بشرتك والحفاظ على ترطيبها. ولذلك تُعتبر الزيوت من أساسيات العناية بالبشرة على مدار العام للحصول على بشرة ممتلئة وصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news