أين تذهب.. «كوكو باي».. قائمة طعام جديدة احتفالاً بالعام الأول

بعد عام واحد بالضبط على الافتتاح الناجح لهذا المطعم الساحر المطل على الشاطئ، أطلق «كوكو باي» قائمة طعام مثيرة وجديدة. يقع المطعم بالشاطئ الغربي لجميرا النخلة، وهو مستوحى من شواطئ بالي، حيث يمكن للضيوف الآن الاستمتاع بقائمة طعام أكثر تنوّعاً مع مقبلات باردة وخيارات نباتية جديدة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع حسب أذواقهم بمجموعة جديدة من المقبلات الباردة، التي تشمل محار جيلاردو الفرنسي الفاخر والمقشر والطازج والهاماشي كرودو وتارتار السلمون النرويجي، مع مقرمشات خبز التابيوكا على الفحم أو سيفيتش أفوكادو جريب فروت منعش بتتبيلة أومي شيسو. أما عشاق السوشي فيمكنهم الاستمتاع بمجموعة جديدة كلياً من الماكي رولز مع السلطعون رقيق القشرة المطهو بطريقة تمبورا مع المانغو والأفوكادو وأوراق الشيسو، أو سلطعون ألاسكا كبير يقدم مع تاماجو وأفوكادو وصوص الفلفل الحار ويوزو توبيكو.

وتشمل قائمة المأكولات النباتية حمص ميسو إدامامي وكانتونيزي لو باك جو، وهي كعكة لفت مقلي مع مشروم شيتاكي وثوم مقلي وكراث وطبق سلاطة نباتية صحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news