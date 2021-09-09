عزيزتي_ حواء.. ملابس تحتاج إلى دورة شطف ثانية

المصدر: فرانكفورت ■ د.ب.أ

أوضحت الرابطة الألمانية لمستحضرات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أن ملابس المطر تحتاج إلى دورة شطف إضافية، لكي يتم تنظيفها جيداً في الغسالة الأوتوماتيكية.

وأضافت الرابطة أنه من الأفضل تنظيف قطع الملابس المصنوعة من المنسوجات الغشائية، مثل ملابس المطر والملابس الرياضية، ذات الأغشية المقاومة للماء من الخارج وتمتص العرق من الداخل وتساعد على تهوية الجسم، بواسطة برنامج الغسل المخصص للملابس سهلة العناية، خصوصاً أن الكثير من الغسالات الأوتوماتيكية الحديثة توفر برامج غسل خاصة للمنسوجات المختلفة.

ونصحت الرابطة الألمانية أيضاً باستعمال المنظفات السائلة، ولكن دون منعم المنسوجات، لأنه يعمل على تغطية الألياف ولن يوفر أي ميزة عند استعماله مع المنسوجات الوظيفية، بل يؤدي إلى فقدان المنسوجات الغشائية لوظيفتها، إذ تفقد مساميتها، وعند إضافة منعم الملابس دون قصد، فإنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال غسل قطع الملابس مرة أخرى.

وبعد دورة الغسل يجب كي قطع الملابس أو وضعها في المجفف، لأن تأثير الحرارة يعمل على استعادة ميزة مقاومة الماء، الذي قد تفقده الملابس أثناء دورة الغسل. ونصحت الرابطة الألمانية باستعمال دورة التجفيف بالهواء لمدة 20 دقيقة بواسطة البرنامج المعتدل.

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