خبراء تغذية ينصحون بـ«مفتاح الرشاقة»: كنز فوائد للصحة والسعادة

المصدر: بون - د.ب.أ

أفاد خبراء الجمعية الألمانية للتغذية بأن القرع العسلي يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة للصحة؛ إذ إنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك.

وأضافوا أن القرع العسلي غني بمادة البيتا كاروتين (فيتامين A)، والتي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتقي من الإصابة بالسرطان.

وأكد خبراء الجمعية أن كما زيت القرع العسلي يحتوي على فيتامين E وحمض اللينولييك، ومن ثم فهو يعمل على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، ويقي من أمراض القلب.

والقرع العسلي يعد أيضاً مفتاح الرشاقة؛ إذ إنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، كما أنه قليل السعرات الحرارية بفضل محتواه المائي العالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل القرع العسلي على الحمض الأميني «تريبتوفان»، الذي يساعد على إفراز هرمون السعادة «سيروتونين»، ما يعمل على تحسين الحالة المزاجية.



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