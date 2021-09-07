معرض المفروشات «سوبرسالونه» يعود بعد توقّف سنتين

المصدر: ميلانو ■ أ.ف.ب

بعد التوقّف لسنتين بسبب وباء «كوفيد-19»، فتح معرض ميلانو للمفروشات أبوابه مجدداً للجمهور أمس، في دليل على انتعاش هذا القطاع.

ويقام هذا المعرض في دورته الـ59 بنسخة مصغّرة مع حصر عدد العارضين فيه

بـ425 عارضاً، من بينهم 66 من الخارج، لكنّ القيّمين عليه تعهّدوا بأن يكون زاخراً بالابتكارات.

وتستمرّ النسخة الخاصة تحت اسم «سوبرسالونه» حتّى الجمعة، وهي «فريدة من نوعها، لأنها ترمز إلى انتعاش القطاع»، بحسب ما قالت ماريا بورو الرئيسة الجديدة لمعرض المفروشات، التي كشفت أن «الإبداع والاهتمام بالأثر البيئي والابتكار والتبادلات الثقافية والتجارب الرقمية» هي عناوين هذه النسخة من العرض.

والملتقى الواسع الشهرة هو أول معرض كبير للاختصاصيين يقام في إيطاليا منذ بدء الأزمة الصحية في فبراير 2020.

وبعد سنة صعبة في 2020 تراجع خلالها رقم أعمال قطاع الأثاث والإنارة بنسبة 8.9% إلى 21.2 مليار يورو، راح هذا المجال يحقّق الأرباح من جديد.

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