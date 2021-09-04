«ماكس فاكتور»: بريانكا شوبرا وجه حملات الجمال الجديدة

المصدر: الامارات اليوم

أعلنت «ماكس فاكتور» عن تقديم الممثلة الديناميكية، والناشطة الخيرية، والمنتجة بريانكا شوبرا – جوناس لتقوم بدور السفيرة العالمية الجديدة وشريكة الإبداع.

وتنضم بريانكا إلى (Max Factor) لتصبح وجه حملات الجمال الرئيسة وإطلاق المنتجات الجديدة خلال عام ٢٠٢١ وما بعده، ابتداء بحملة كريم أساس 3 في 1 (Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish).

انطلقت (Max Factor) في رحلة تحويل ونمو بإرثها القادم من هوليوود، حيث يركز نهج العلامة التجارية الحديث على تمكين متابعيها من الخروج إلى دائرة الضوء من خلال الشراكة لتمكين التحول العفوي بفضل مجموعة منتجات العلامة التجارية.

ومن خلال دورها كناشطة خيرية وإنسانية متعددة المواهب، وسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة «يونيسيف»، وداعمة لحقوق النساء عالمياً، تعتبر بريانكا شوبرا – جوناس مناصراً للتمكين الناجم عن التحول، بفضل خلق الحوارات المجدية لإلهام المرأة الحديثة.

وتم تأسيس علامة (Max Factor) التجارية أثناء عصر هوليوود الذهبي من السيد ماكس فاكتور، وهو فنان مكياج ذو بصيرة، صانع باروكات ومخترع، وهو الذي اخترع مصطلح المكياج (make up)، حيث لاتزال الرؤية الفنية تلعب أهمية أساسية لتركيبة (Max Factor)، وحيث تشرع العلامة التجارية في رحلة التحوّل الخاصة بها.

وقالت بريانكا شوبرا جوناس: «فاكتورعلامة تجارية ذات تراث ثري يمتد لأكثر من ١٠٠ عام، أدت دوراً أساسياً في التحولات الجمالية الأكثر عفوية وشهرة في ثقافة البوب، وأنا أفتخر بالشراكة معهم بصفتي السفير العالمي الجديد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news