حدث نادر لم يتكرر من 80 عاماً.. أنثى فيل تضع توأمين

المصدر: كولومبو - رويترز

قالت سلطات الحياة البرية في سريلانكا إن أنثى فيل وضعت توأمين، أمس الثلاثاء، وهو حدث لم يتكرر منذ نحو 80 عاماً.

وذكر متحدث باسم مركز بيناوالا لرعاية الأفيال أن أنثى الفيل سورانجي - البالغة من العمر 25 عاماً - وضعت التوأمين الذكرين في المركز الواقع في تلال بوسط البلاد. ووالدهما باندو - البالغ من العمر 17 عاماً - هو أيضاً نزيل في المركز.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة تلفزيون هيرو المحلية الصغيرين يقفان بجوار أمهما، ويلتهمان أوراق الشجر.

وقال خبراء الأفيال في سريلانكا إن آخر مرة وضعت فيها أنثى فيل مستأنسة توأمين في البلاد كان في عام 1941.

وتأسس مركز بيناوالا، وهو واحد من أكبر مناطق الجذب السياحي في سريلانكا، عام 1975 لرعاية الأفيال البرية التي تحتاج للإنقاذ أو العلاج من الإصابات. وهناك ما يقرب من 7500 من الأفيال البرية في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

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