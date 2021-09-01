صحة.. 6 أنواع من «النبتة المتواضعة» مفيدة للصحة

المصدر: كليفلاند ■ د.ب.أ

قالت خبيرة التغذية، بيث زرووني: «إن أنواع الشاي المختلفة تتمتع بفوائد صحية جمّة، وذلك مع توالي الدراسات التي تُسلّط الضوء على منافع شرب الشاي، والخيارات العديدة المتاحة فيه».

وأوضحت خبيرة التغذية بمركز التغذية البشرية، التابع لمعهد أمراض الجهاز الهضمي وجراحاته في مستشفى كليفلاند كلينك أن «الدراسات تؤكّد منافع شرب الشاي، التي استفاد منها البشر في العصور القديمة»، مشيرة إلى أن نبتة الشاي المتواضعة، وهي شجيرة تُعرف باسم (كاميليا سينينسيس)، قدّمت منذ زمن بعيد ما اعتبر «علاجاً لبعض الأمراض».

وألقت زرووني الضوء على أنواع الشاي الرائجة، التي يُنصَح بتناولها للمساعدة في علاج عدد من الأمراض الشائعة.

للإطلاع على أبرز 6 أنواع من «النبتة المتواضعة»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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