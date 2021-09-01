%30 من الطيور المفترسة.. في خطر

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

ذكر بحث نشرته الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أن بعض النسور الأكثر هيبة والصقور الأسرع في العالم قد تنقرض قريباً.

وقال باحثون من جامعة «ناشيونال أوتونوموس» في المكسيك، التي تضم أكثر من 90% من الأنواع المختلفة لهذا الطائر الجارح، وهو رابع أعلى عدد بعد إندونيسيا وكولومبيا والإكوادور، إن ما يصل إلى 30% من 557 نوعاً من الجوارح على الكوكب «معرّضة لخطر الانقراض». ومن بين أكثر الجوارح التي تواجه خطر الانقراض: النسر الفلبيني، وهو الأضخم في العالم، وأنواع أخرى من الجوارح، التي تراجعت أعدادها بنسبة أكثر من 90% في أجزاء من آسيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news