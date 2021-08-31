النسر الأكثر هيبة بالعالم.. في خطر

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ذكر بحث نشرته الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أن بعض النسور الأكثر هيبة والصقور الأسرع في العالم قد تنقرض قريباً.

وقال باحثون من جامعة ناشيونال أوتونوموس في المكسيك، التي تضم أكثر من 90% من الأنواع المختلفة لهذا الطائر الجارح، وهو رابع أعلى عدد بعد إندونيسيا وكولومبيا والاكوادور، إن ما يصل إلى 30% من 557 نوعاً من الجوارح على الكوكب «معرضة لخطر الانقراض».

وبحسب فريق البحث، شهدت العقود الثلاثة الماضية تراجعاً حاداً في أعداد كثير من الأنواع بسبب «فقد مواطن الطيور والتشرذم والتلوث والصراعات بين الإنسان والحياة البرية وتغييرات المناخ في العالم».

ومن بين أكثر الجوارح التي تواجه خطر الانقراض: النسر الفلبيني، وهو الأضخم في العالم، وأنواع أخرى عدة من الجوارح التي تراجعت أعدادها بنسبة أكثر من 90% في أجزاء من آسيا، على الرغم من دورها كحفارات تقوم بالتخلص من الحيوانات النافقة الخطيرة.

وتشير نتائج البحث إلى حاجة عاجلة لتعزيز المناطق المحمية أو إنشاء محميات جديدة» في الصين والهند ومنغوليا ونيبال وروسيا؛ إذا ما أريد ألا تختفي الجوارح المعرضة لخطر الانقراض إلى الأبد.

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