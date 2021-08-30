جداريات تزيّن عجمان مع قرب انطلاق «المربّعة»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن عدد من الجداريات الفنية التي تزيّن الإمارة مع قرب انطلاق مهرجان المربّعة للفنون.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولى من مهرجان المربّعة في 28 أكتوبر المقبل، وستستمر الفعاليات حتى السادس من نوفمبر المقبل.

وأعلنت دائرة التنمية السياحية أن الجداريات الفنية تعكس النشاط والإبداع الثقافي في عجمان، وتأتي الجداريات التي تُبرز ملامح من التراث الإماراتي بألوان ولمسات جمالية ضمن الترتيبات والأنشطة التي تشهدها الإمارة للمهرجان.

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