«مينيماليست» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية بمجوهرات حصرية

المصدر: الامارات اليوم

طرحت «مينيماليست»، المنصة الإلكترونية للمجوهرات وساعات اليد في الإمارات، والمعروفة بلمسة الجمال العربي في تصاميمها، مجموعة «بلوم» تكريماً للمرأة الإماراتية وإسهاماتها المميزة.

وجاءت المجموعة مزينة بحجارة الزركون البراقة وتفاصيل المرايا اللامعة، كما تتميز بأزهار متفتحة وخلابة تعبّر عن إنجازات المرأة الإماراتية وطموحاتها.

وبهذه المناسبة قال أحمد يوسف، مؤسس علامة «مينيماليست»: «تأتي هذه المجموعة الفريدة للإشادة بقيادة وتمكين المرأة الإماراتية، رغم أن هذا لا يقتصر على يوم واحد في السنة؛ فمع مبادرات تمكين المرأة الإماراتية، تظل أصداء هذا الاحتفال على مدار السنة، وليس ليوم واحد فقط».

وتتكون مجموعة «بلوم» من أربعة أجزاء تشمل الخواتم والأقراط والعقود، ومجموعة تخطف الأنفاس من الأساور باللون الذهبي الوردي واللون الذهبي، والتي يمكن ضبط مقاسها. وتراوح أسعار المجوهرات بين 275 و420 درهماً، وأسعار المجموعة كاملة بين 1000 و1300 درهم.

المجموعة تحمل اسم «بلوم»، وهي مخصصة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

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