صحة.. أخصائية علاج طبيعي: المشي بأقدام حافية مفيد للصحة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

قالت أخصائية العلاج الطبيعي الألمانية، أوته ريبشليجر، إن المشي بأقدام حافية مفيد للصحة؛ إذ يعمل على تدريب وتقوية عضلات الأقدام.

وأضافت أنه من المعروف أن ضعف عضلات القدم يؤدي إلى مشكلات الظهر وتشوهات الورك.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة تنصح ريبشليجر في البداية بالمشي بأقدام حافية على أرضية ناعمة كالرمال والعشب، مع مراعاة السير لمسافات قصيرة في البداية، كي يتسنى للأقدام التعود على ذلك.

كما يجب توخي الحذر في حال المعاناة من إصابات معينة، مثل قطع أوتار القدم أو الركبة؛ إذ يتعين أولاً ممارسة التمارين، التي تعمل على بناء وتقوية عضلات القدم وزيادة ثباتها واتزانها، قبل الشروع في المشي بأقدام حافية لمسافات طويلة.

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