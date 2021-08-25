أطعمة لا يناسبها التسخين في الميكرويف

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

رغم أن الميكرويف أصبح بمثابة قطعة لا غنى عنها في المطبخ، في عصر يتسم بالسرعة، والرغبة في تسخين أو طهي بعض الأصناف بأسرع وقت، إلا أنه توجد بعض المحاذير التي ينبغي الالتفات إليها عند استخدام الميكرويف.

ويرى خبراء في مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أن هناك أغذية لا يناسبها التسخين أو حتى الطهي في الميكرويف؛ مثل لحوم الدواجن النيئة، لأن هذه الأجهزة تعمل على توزيع درجة الحرارة بشكل غير متساوٍ في الأطعمة.

وحذرت الخبيرة بالمركز أندريا دانيتشيك، من أن عدم تسخين الأطعمة بشكل كافٍ في بعض المواضع قد يشكل خطورة على الصحة والنظافة، لأنه يجب أن تصل درجة الحرارة بداخل الأطعمة إلى 70 درجة مئوية على الأقل لدقائق عدة، حتى يتم قتل الجراثيم والتخلص من مسببات الأمراض، ويسري ذلك بصفة خاصة عند تسخين المعكرونة أو الأزر أو البطاطس.

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