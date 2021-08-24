صحة.. 6 نصائح للحفاظ على صحة الأطفال مع العودة للمدارس

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

تُعدّ العوامل المرتبطة بالصحة والسلامة الشغل الشاغل لكثيرين من الآباء، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والاستعداد له، ولذا تبرز أهمية إعداد الأطفال جسدياً وذهنياً للعودة إلى المدارس، من خلال غرس مجموعة من العادات الصحيحة عند الأطفال.

ويمكن للآباء والأمهات أن يضعوا في الحسبان عند بدء موسم العودة إلى المدارس مجموعة نصائح تقدمها طبيبة الأطفال في عيادات السعودي الألماني، الدكتورة محاسن دهام الجلاد.

للإطلاع على الـ 6 نصائح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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