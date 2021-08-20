أين تذهب.. مطعم «ديالوج دبي».. تجارب فريدة للذواقة

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم ديالوج دبي عن افتتاح أبوابه، أخيراً، ضمن فندق ماجستيك في بر دبي، ليقدم وجهة جديدة لعشاق الحياة الليلية، ويرتقي بمشهد النوادي العصرية في الإمارة.

ويقدم المطعم مفهوماً فريداً يمزج بين أطايب المطبخ الهندي العريق والتوليفات العصرية ونكهات مختلفة من المشروبات اللذيذة، وتم إطلاقه على يد بهارت إم هربالاني ونيتش مانجهاني وهارشراج جوهيل، وهم مالكو نادي «إيه كي إس نايتس» ومؤسّسو «إيس فانتشرز» المتخصصة بقطاع الضيافة وإدارة الفعاليات. ويستعد المطعم لاستضافة مجموعة متميزة من منسقي الأغاني الذين سيقدمون أروع الألحان، إضافة إلى العروض الترفيهية الحية طوال أيام الأسبوع.

ويتميّز «ديالوج دبي» بديكوراته المستوحاة من فنّ العمارة القوطي، ما يمنح الضيوف إحساساً بالفخامة حال دخولهم، كما يبرز مجسم كبير لقرص عسل يجسّد تعقيدات الطبيعة والتفاصيل التي يمزجها المطعم ضمن مفهومه العصري. وتمّ تجهيز المطعم بأحدث تقنيات الإضاءة التي تنسجم مع الإيقاعات الموسيقية الرائعة، إلى جانب الأثاث المصمم خصيصاً ليضفي لمسة تنبض بالحيوية تكتمل معها تجربة المطعم الفريدة.

ويُبدع رئيس الطهاة الشيف أفنيش جوتاما بتحضير أشهى الأطباق، مع لمسات مبتكرة تعكس معرفته العميقة بأسرار المطبخ الهندي العريق والنكهات جنوب الآسيوية، إضافة إلى خبرته في فنون الطهو الفرنسية التي اكتسبها خلال دراسته في مدرسة لو كوردون بلو العريقة في لندن. وتجسّد قائمة الطعام بما تضمّ من أطباق رئيسة ومقبلات وحلويات مهارات أفنيش ولمساته في المطبخ الفرنسي وخبرته الكبيرة بالنكهات الآسيوية العريقة وفق مفهوم فريد ومتميز.

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