عزيزتي_حواء.. أسباب ظهور تجاعيد الباركود

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

أوردت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال أن تجاعيد الباركود هي عبارة عن خطوط رأسية ظاهرة تنشأ فوق الشفة العلوية، وتبدو مثل الباركود.

وأوضحت المجلة أن هذه التجاعيد لها أسباب عدة يتمثل أبرزها في التدخين، والتقدم في العمر، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، والنوم على الجانب.

ويمكن مواجهة تجاعيد الباركود من خلال العناية الجيدة بالبشرة المحيطة بالفم؛ إذ ينبغي تطبيق كريم عناية يحتوي على خلاصة نبات «الأقحوان الذهبي» بمعدل مرتين يومياً؛ حيث تعمل هذه المادة على شد العضلات.

كما ينبغي حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة كريم واقٍ من الشمس وغني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين E، مع الإقلاع عن التدخين والنوم على الظهر.

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