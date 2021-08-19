عزيزتي_حواء.. الطريقة الصحيحة لتنظيف زجاجة الرضاعة

المصدر: فرانكفورت ■ د.ب.أ

أوصت الرابطة الألمانية لمستحضرات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل بتنظيف زجاجة الرضاعة، سواء كانت بلاستيكية أو زجاجية، من خلال وضعها في غسالة الأطباق، مع ضبط برنامج الغسل العادي على درجة حرارة لا تقل عن 45 درجة مئوية.

وأضافت الرابطة أنه ينبغي استعمال منظف يحتوي على مواد تبييض لتنظيف زجاجة الرضاعة بشكل جيد، بحيث يتم القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات.

ولهذا الغرض ينبغي استعمال المنظفات المحتوية على مواد تبييض على قاعدة أوكسجين، وغالباً ما تتوافر هذه المنظفات في صورة مسحوق أو قرص. أما المنظفات، التي تتوافر في صورة جل أو سائل، فلا تحتوي على مواد تبييض.

وأشارت الرابطة إلى أنه لا ينبغي وضع الماصة الخاصة بزجاجة الرضاعة في غسالة الصحون؛ لإمكانية تراكم بقايا اللبن أو المنظف عليها، ويسري ذلك على السكّاتة وحلقات القضم.

ويجب تنظيف هذه الأجزاء بشكل يدوي بواسطة ماء صافٍ، ثم تعقيمها بواسطة بخار ماء ساخن أو ماء مغلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news