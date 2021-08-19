عزيزتي_حواء.. جفاف العين ينتشر لدى النساء بسبب التغيرات الهرمونية

المصدر: دوسلدورف ■ د.ب.أ

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن جفاف العين يندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس)، بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم في هذه المرحلة كتراجع إفراز هرمون الأنوثة «الأستروجين».

وأوضحت الرابطة أن أعراض جفاف العين تتمثل في الاحمرار والحكة والحرقان وزيادة إفرازات الدموع، بالإضافة إلى الشعور بوجود جسم غريب في العين.

ويمكن مواجهة جفاف العين بواسطة قطرات العين المرطبة، مع مراعاة أن تكون خالية من المواد الحافظة، كما ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لترين يومياً.

ويراعى أيضاً حماية العين من أشعة الشمس المباشرة من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الغرف المعبأة بدخان السجائر، فضلاً عن تجنب التيارات الهوائية، وعدم توجيه هواء المكيف إلى الوجه مباشرة. وفي حالة الأعراض الشديدة أو تدهورها يجب حينئذ استشارة الطبيب؛ نظراً لأن هذه المتاعب قد ترجع حينئذٍ إلى عدوى بكتيرية.

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