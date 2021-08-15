لوحة بديعة لم تعتد العيون مشاهدتها في الإمارات

المصدر: وادي الحلو ■ الإمارات اليوم

من بقعة إماراتية تشبه السحر، ومن على ارتفاع 990 متراً فوق سطح البحر، وثّقت «الإمارات اليوم» مشاهد تعانق فيها جبال وادي الحلو، بالمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، السحاب، وتكتسي خلالها القمم العالية بهالات ناصعة بيضاء مع الفجر.

الجريدة رافقت «مركز العاصفة» لتسجل هذه اللحظات الجميلة، حيث تشرق الشمس على سحاب جرّته رياح الكوس لتلامس الجبال من على هذا الارتفاع الشاهق، وتشكّل لوحة طبيعية بديعة نادرة لم تعتد العيون مشاهدتها في الإمارات، حتى إن البعض شكك في حقيقة اللقطات من فرط روعتها، في بلاد زايد الخير التي حباها الله بطبيعة خلابة، ومناطق ساحرة، تستحق المزيد من الاكتشاف، بعيون مختلفة، في كل المواسم.

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