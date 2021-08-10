روتين جمالك اليومي: 5 خطوات في 10 دقائق

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

هل سمعت من قبل بتقنية السبع طبقات للعناية بالبشرة؟ إنه اتجاه كوري للعناية، أثبت نتائج باهرة أخيراً، ويعتمد في مجمله على زيادة ترطيب البشرة والعناية بها، من خلال الجمع بين طبقات التونر أو المحلول المرطب للجلد لمرات متتالية، للحماية من العوامل الخارجية التي تهددها بالجفاف والتلف.

قد تبدو الفكرة ممتازة بالنظر إلى نتائجها العظيمة التي تحققت للكثيرات حول العالم، إلا أن مشاغل الحياة اليومية والارتباطات المهنية والاجتماعية الكثيرة لعدد من النساء، ومن ثم الجداول الزمنية غير القابلة للتوسيع أحياناً، قد تعرقل مسار هذا الروتين الجمالي اليومي، وتضعف بالتالي نتائجه، لذا من الضروري التفكير بعقلانية في روتين جمالي يمكن تنفيذه في وقت قصير وسريع ومن دون جهد مضاعف.

للإطلاع على بعض الخطوات الأساسية التي تتحقق في 10 دقائق حداً أقصى، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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