أين تذهب.. أتلانتس يطلق الأطعمة العضوية المحلية

المصدر: الامارات اليوم

يمكن لرواد مطاعم منتجع أتلانتس النخلة في دبي الآن الاستمتاع بمجموعة مختارة من الأطباق المستدامة والعضوية، والمنتجة محلياً، مع خيارات من الأطعمة التي يتم زراعتها وحصادها في دبي، وذلك في المطاعم التسعة المميزة في المنتجع، وهي «بريد ستريت كيتشن من غوردون رامزي»، و«سي فاير ستيك هاوس»، و«هاكاسان»، و«نوبو»، و«روندا لوكاتيلي»، و«ذا شور»، و«ويف هاوس»، ومطعم «وايت» الشاطئي.

ومن هذه الأطباق:

■ جبنة بوراتا اللذيذة محلية الصنع، والمُقدَّمة في مطعم «بريد ستريت كيتشن».

■ السلمون النيء (كارباتشيو) العضوي المعتمد والمزروع بشكل مستدام، والمُقدَّم في مطعم «سي فاير ستيك هاوس».

■ فطيرة ديم سوم بالفطر الأبيض المنتقاة محلياً، والمُقدَّمة في مطعم «هاكاسان».

■ سلطة فطر شيتاكي المقرمشة مع الكمأة المقطوفة يدوياً، والمُقدَّمة في مطعم «نوبو».

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