هكذا نميز بين صداع «كورونا» والطبيعي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال عالم أوبئة جينية في كلية «كينجز» لندن، تيموتي سبيكتر، أن الغالبية العظمى من مرضى «كورونا» يعانون من آلام صداع متوسطة إلى شديدة تستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام من فترة اصابتهم بعدوى فيروس كورونا. وأشار العالم، إن تناول المسكنات لا يساعد في هذه الحالة.

وللتميز بين الصداع العادي والذي يتسبب به فيروس كورونا أشار أن الاخير يتم الشعور به على جانبي الرأس، ويمكن أن يكون نابضًا أو حادًا أو ضاغطًا، وليس في منطقة الجبهة كما هو شائع في صداع الرأس العادي.

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