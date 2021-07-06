صحة.. نصائح للحفاظ على صحة اليدين

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

تعتبر اليدان من الأعضاء المهمة في أجسادنا، والتي تستلزم بعض العناية والرعاية للحفاظ على صحتها. وأوضح طبيب العظام الألماني مايكل لينرت أنه ينبغي غسل اليدين بانتظام وتجفيفهما جيداً، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا؛ نظراً لأن اليدين تعتبران من أكثر العناصر الناقلة للعدوى. ويراعى أثناء غسل اليدين الحفاظ على طبقة الحماية الحمضية الطبيعية.

وأشار لينرت إلى أن عضلات اليد تحتاج الى تقويتها من خلال التمارين المتخصصة لرفع لياقتها ومرونتها، مع مراعاة الابتعاد عن الكريات المطاطية واستبدالها بالصلصال العلاجي لمرونته الكافية.

متلازمة النفق الرسغي

وأردف لينرت أن بعض المهن والأعمال تضر باليدين مع الوقت بسبب القيام بالأشياء نفسها دائماً، ما يؤدي غالباً إلى شكاوى عضلية، على سبيل المثال غالباً ما يصاب الموسيقيون بمتلازمة النفق الرسغي، كما تمثل رياضة كرة اليد مشكلة كبيرة لممارسيها؛ حيث قد يتعرض اللاعب لإصابات الأصابع وتمزق في الأوتار وتمزق في كبسولة المفصل وكسر في العظام.

التهاب الأوتار

يُعد التهاب الأوتار مرضاً مهنياً حقيقياً يصيب الأشخاص الذين يعملون كثيراً على الحاسوب. ولمواجهة ذلك ينصح لينرت بالاستعانة بمكتب جيد، مع ضبط صحيح للمقعد والاستعانة بلوحة مفاتيح جيدة.

إضافة إلى ذلك، ينبغي أخذ فترات راحة دورية لإخراج اليدين من وضع الكتابة الثابت، ولمدة خمس دقائق في الساعة، لتمديد الأصابع وشد الساعدين.

ويشكل الهاتف خطراً على اليدين؛ نظراً لأنه غالباً ما يتم استخدام الهاتف بيد واحدة، وهو ما يشكل ضغطاً شديداً على مفصل الإبهام، الذي يُجهد بقوة بسبب حركات المسح غير المهيأ لها. ولتجنب ذلك ينصح لينرت باستخدام الجهاز بكلتا اليدين.

• بعض المهن والأعمال تضر باليدين مع الوقت.

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