البطيخ المربع.. للزينة وليس للأكل

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أمس، أن البطيخ المربع، الذي يحصد بينما لم يصل إلى مرحلة النضج، ليس صالحاً للأكل، ويتم شراؤه بشكل عام كزينة في أماكن مثل المتاجر ومحال الفاكهة.

وينتج هذا البطيخ على شكل مكعبات مساحتها نحو 18 سنتيمتراً من خلال زراعته في حاويات بلاستيكية شفافة مع إطارات حديدية تسمح بدخول أشعة الشمس الكافية.

وبدأ إنتاج هذا النوع من البطيخ قبل نحو 50 عاماً، بهدف إنشاء فاكهة من السهل تخزينها في الثلاجة، بحسب «كيودو». ومنذ ذلك الحين انخفض عدد مزارعي البطيخ المربع إلى سبعة، بينما شهدت درجات الحرارة المنخفضة منذ أبريل الماضي حصاد المنتج بعد أسبوع من المعتاد.

ويبلغ وزن كل بطيخة نحو ستة كيلوغرامات.

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