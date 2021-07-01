7 إرشادات لرحلة عائلية مريحة بالسيارة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

مع قدوم فصل الصيف، ترغب عائلات كثيرة في الانطلاق بسياراتهم إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية، غير أن هناك بعض الأمور، التي تعكر صفو مثل هذه الرحلات مثل بكاء الأطفال أو شعورهم بالملل الشديد خلال الرحلات الطويلة أو الإصابة بالغثيان والدوار، كما أن قيادة السيارة بتركيز لفترة طويلة تكون مجهدة بدرجة كبيرة.

للإطلاع على النصائح والإرشادات الـ7 للتخلص من الصعوبات، والانطلاق في رحلات أسرية بالسيارة بشكل مريح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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