#«عزيزتي حواء».. الأثاث المعلق يستحضر ذكريات مليئة بالمرح

الأثاث الأرجوحي يتربع على عرش موضة أثاث الشرفات والحدائق. د.ب.أ

المصدر:
  • برلين ■ د.ب.أ
التاريخ:

ذكرت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث أن الأثاث المعلق والأرجوحي يتربع على عرش موضة أثاث الشرفات والحدائق في صيف 2021؛ إذ يشهد هذا العام رواجاً كبيراً للمقعد الأرجوحي والأريكة الأرجوحية والمقعد المعلق الذي يسبح في الهواء.

وأوضحت الرابطة أن الأثاث المعلق والأرجوحي يمتاز بأنه يبعث على الشعور بالبهجة والسعادة؛ إذ يستحضر في الذهن ذكريات الطفولة المليئة بالمرح، كما أنه يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة والهدوء بعد يوم شاق.

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