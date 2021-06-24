«عزيزتي حواء».. السروال الجينز الأبيض.. نجم في الصيف

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يطل السروال الجينز الأبيض كنجم للموضة النسائية في صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تتسم بالبساطة والأناقة.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال، أن السروال الجينز الأبيض يأتي هذا الموسم بأرجل ذات قصة واسعة.

وأضافت أنه يمكن تنسيق السروال الجينز الأبيض مع قطع فوقية تزهو باللون الأحمر.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءاً، فيمكنها تنسيق السروال الجينز الأبيض مع قطع فوقية تتألق بدرجات البيج والكريمي.

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