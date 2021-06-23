صحة.. فيروس الهربس البسيط ينتقل إلى الصغار بأكثر من طريقة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ذكرت مجلة «بيبي & فاميليه» المعنية بالأسرة والطفل أن الهربس الفموي لدى الأطفال يحدث بسبب الإصابة بما يعرف «بفيروس الهربس البسيط»، وهو فيروس يهاجم الجهاز العصبي، وينتقل إلى الأطفال من خلال التقبيل أو وضع شيء ملوث بالفيروس في الفم.

وأوضحت المجلة أن أعراض الهربس الفموي لدى الأطفال تتمثل في ظهور بثور وفقاعات على الشفاه والشعور بحكة، بالإضافة إلى الحمى والإعياء.

ويجب استشارة طبيب الأطفال فور ملاحظة هذه الأعراض لمنع انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى بالجسم، كما يُراعى ألا يستخدم الطفل أي أغراض مشتركة مع الآخرين؛ لأن الهربس مرض مُعدٍ. وغالباً ما يعالج الهربس بالأدوية التي تعمل على تسكين الألم وتخفيف الحكة وخفض الحرارة.

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