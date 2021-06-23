على غرار «البشري».. جلد ذكي «يشعر بالألم»

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

نجح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة في تطوير جلد اصطناعي يمكنه الشعور بقوة الضغط الخارجي من خلال إشارات كهربائية، كما يتغير لونه من الأصفر إلى القرمزي لإعطاء إشارة لونية إلى مكان الضرر.

ويحتوي الجلد الاصطناعي الجديد على مادة جيل عضوية، تحتوي على جزيئات يطلق عليها اسم «سبيروبران»، ويتغير لونها من الأصفر الباهت إلى القرمزي في حالة التعرض لضغط ميكانيكي. وأثناء الاختبارات، تبين أن هذا الجيل يتغير لونه وتنبعث منه إشارات كهربائية في حالة تعرضه للضغط أو الشد للخارج. وقال الباحثون من الجمعية الكيميائية الأميركية إن الجلد الاصطناعي الجديد يستخدم الأيونات ناقلةً للشحنات، على غرار الجلد البشري، لتوصيل الشعور بالألم أو الضغط الخارجي.

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