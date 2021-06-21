صـــحة.. كيفية التعامل مع الحروق الصغيرة والكبيرة

المصدر: هانوفر ■ د.ب.أ

كثيراً ما يصاب المرء بحروق أثناء الشواء بشكل خاص، فكيف يمكن التعامل معها؟

للإجابة عن هذا السؤال؛ أوضحت جمعية جوهانيتر للمساعدة في الحوادث بألمانيا أن حروق الشواء الصغيرة يمكن تبريدها تحت ماء ذي درجة حرارة عادية، لتخفيف الألم. أما حروق الشواء الكبيرة، أي التي يزيد حجمها على حجم راحة اليد، فلا ينبغي تبريدها بالماء، تجنباً لخطر تعرض الجسم لانخفاض شديد في درجة حرارته، والذي يشكل عبئاً إضافياً شديداً على الدورة الدموية.

وفي هذه الحالة ينبغي استدعاء الإسعاف على الفور. وإلى أن تأتي سيارة الإسعاف ينبغي حماية المصابين بحروق كبيرة من الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الجسم من خلال تدفئتهم بواسطة بطانية الإسعافات الأولية الموجودة في حقيبة الإسعافات الأولية.

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