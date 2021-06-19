متلازمة قد تهاجم الأطفال بعد الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

حذرت الجمعية الألمانية لأمراض الأطفال المُعدية من أن متلازمة MIS-C قد تهاجم الأطفال بعد الإصابة بـ«كورونا».

وأوضحت الجمعية أن مصطلح MIS-C هو اختصار للمصطلح العلمي (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children)، الذي يعني «متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال»، مشيرة إلى أن الأطباء يرجحون أن سبب حدوثها يرجع إلى الاستجابة المفرطة لجهاز المناعة ضد فيروس «كوفيد-19» المستجد، ما يؤدي إلى إطلاق استجابات التهابية شديدة في الجسم بأكمله.

وفي الحالات الشديد قد يكون لهذه المتلازمة الخطرة تأثير سلبي على القلب، ما يستلزم دخول الأطفال قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه المتلازمة قد تحدث بعد مرور أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإصابة بعدوى «كورونا»، موضحة أن أعراضها تتمثل في:

■ الحمى الشديدة.

■ الطفح الجلدي في اليدين والقدمين والفم.

■ التهاب ملتحمة العين في كلا الجانبين.

■ تورم العقد اللمفاوية.

■ مشكلات الجهاز الهضمي كالإسهال وآلام البطن والقيء.

■ الشعور بألم خلف عظم القص.

■ الانخفاض الشديد لضغط الدم.

ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، كي يتلقى الطفل الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

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